Brasileiro é o primeiro negro a proteger presidente da Itália

Um policial de origem brasileira tem sido destaque na Itália após se tornar o primeiro homem negro da história a compor o regimento Corazzieri, armada que protege o presidente italiano.

O jovem de 27 anos foi um dos escolhidos para fazer parte do seleto grupo de honra de segurança no último sábado (10), quando Francisco se reuniu com o chefe de Estado, Sergio Matarella, no Palácio do Quirinale, sede da Presidência do país. Durante o encontro, o brasileiro ainda foi saudado pelo Pontífice.

A vida do policial é considerada uma história de conto de fadas com um final feliz. Após seu nascimento, em 1990, ele foi adotado junto com sua irmã por uma família de italianos. O jovem cresceu e estudou no país europeu, onde seu maior sonho era fazer parte da histórica guarda pessoal do presidente da República.

Sua estreia no regime aconteceu no último dia 5 de junho durante as celebrações de aniversário da Arma dei Carabinieri. Para entrar na armada foi preciso atender a requisitos específicos como altura mínima de 1m90, excelente disciplina, além de ter família e moral exemplares.