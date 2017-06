Após 5 meses, Melania Trump se muda para Casa Branca

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, mudou-se nesta segunda-feira (12) para a Casa Branca junto com seu filho Barron, de 11 anos. Até o momento, ela permanecia vivendo na Trump Tower, em Nova York, onde aguardava o menino concluir o ano escolar. Melania e Barron chegaram à residência oficial em Washington acompanhados pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Os três passaram o fim de semana juntos no clube de golfe do magnata, em Bedminster (Nova Jersey).

A decisão de Melania de não se mudar para a Casa Branca logo após a posse de Donald Trumpem janeiro foi inusitada e gerou comentários de que a ex-modelo e o magnata não tinham um bom relacionamento pessoal. No entanto, a primeira-dama dos EUA pareceu estar feliz com a nova fase.

"Aguardando ansiosamente pelas memórias que faremos em nossa nova casa", escreveu em sua conta no Twitter. Na postagem, Melania usou a hashtag #movingday ("dia de mudança", em tradução livre), além de postar uma foto do que parece ser a vista da Sala Vermelha da residência.

A mudança da ex-modelo para Washington foi motivo de comemoração pelos nova-iorquinos. Isso porque a cidade sofria diariamente diversas interrupções no trânsito para que a família do mandatário fosse mantida em segurança, além de gerar um alto custo diário para o governo.