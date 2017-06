Procurador-geral dos EUA vai depor sobre caso 'Trump-Rússia'

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, concordou em prestar depoimento para a Comissão do Senado que investiga uma suposta interferência do governo russo nas eleições norte-americanas.

Sessions irá prestar seu depoimento na próxima terça-feira (13) para explicar questões informadas pelo ex-diretor do FBI James Comey durante seu interrogatório com os congressistas. De acordo com Comey, o FBI estava investigando um encontro entre o atual procurador e o embaixador russo nos EUA, Serghei Kisliak, que não foi notificado.

O atual membro do governo de Donald Trump já havia confirmado que outros dois encontros com Kisliak não foram informados por ele durante a audiência que confirmou sua nomeação como um dos secretários da atual administração.