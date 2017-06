Número de turistas nos EUA caiu 16%

Os Estados Unidos estão enfrentando um declínio acentuado no turismo. O fenômeno começou no ano passado só piora.

De acordo com o IBT, o Foursquare "analisou os dados coletados de mais de 50 milhões de usuários de dispositivos móveis em todo o mundo. Estudou os tipos de tráfego associados com viagens de lazer e viagens de negócios".

De acordo com suas estatísticas, o número total de chegadas no exterior (em comparação com o mesmo período de 2015) começou a diminuir em abril. Abril de 2016 foi 4,8% pior do que abril de 2015, e assim por diante. A queda mais acentuada foi em maio, quando a quantidade de turistas caiu 7% em relação a maio de 2015. Esta estatística foi seguida por um declínio muito pequeno (mas ainda assim, um declínio) de 0,1% em junho.

Os Estados Unidos estão menos visitantes estrangeiros, informa o International Business Times (IBT). A mídia cita pesquisas feitas pela rede social Foursquare que constatam que "a participação de mercado dos Estados Unidos no turismo internacional" caiu 16% em março de 2017, se comparado ano a ano.

Em vez de usar dados oficiais do hotel e do aeroporto, o estudo focou mais em paradas feitas em locais como centros de convenções, restaurantes, museus, lojas visitados por estrangeiros.

A questão é: por que isso está acontecendo? E o IBT tem a explicação na ponta da língua: a ordem executiva do presidente Donald Trump, que deveria impedir que pessoas de seis países do Oriente Médio entrarem nos Estados Unidos.

Ainda assim, há ressalvas quanto à efetiva culpa do republicano nos números e dados publicados pelo Escritório Nacional de Turismo e Viagens podem contradizer esta teoria. A queda no turismo começou em outubro de 2016, antes que Trump fosse presidente e quando as pesquisas eleitorais estavam contra ele. Também a Ordem Executiva 13769, apelidada de "banimento de muçulmanos" por críticos, foi inicialmente assinada em janeiro de 2017 (e posteriormente substituída pela Ordem Executiva 13780 em março).

"Embora a proibição de viagens seja um fator por trás do declínio no turismo, a proibição atual da administração do Trump em uma ampla gama de dispositivos eletrônicos nas cabines de aeronaves ligadas aos Estados Unidos de certos países também fez os EUA menos atrativo aos turistas", avalia o IBT, citado pela NBC News.

O Escritório Nacional de Turismo e Viagens não publicou dados de outubro de 2016. Embora culpar tudo no Trump pode parecer terrivelmente conveniente para alguns, pode haver outros fatores, além de Trump e suas ordens e a resposta pode não ser assim tão conclusiva.

Sputnik