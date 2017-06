No Paquistão, homem é condenado à morte por publicações no Facebook

O Tribunal Antiterrorismo do Paquistão condenou um homem à morte por compartilhar "conteúdo blasfemo sobre o Islã" no Facebook. As informações são do portal de notícias paquistanês Dawn.

O condenado 30 anos pertence a comunidade xiita e foi preso pelo Departamento de Contraterrorismo na cidade de Bahawalpur, no leste do Paquistão. Ele é acusado de publicar conteúdo depreciativo sobre figuras religiosas sunitas proeminentes e o profeta Maomé.

A pena de morte é a mais severa das sentenças para delitos digitais no Paquistão. Caso a execução realmente ocorra, será o primeiro caso de alguém morto por um crime de blasfêmia no país.

Sputnik