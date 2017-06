Mesmo com 'sombra' de crise, May anuncia novos ministros

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou neste domingo (11) mais três ministros para formar seu novo governo após o revés sofrido durante as eleições da última semana.

A premier manteve Greg Clark como responsável pelo Ministério dos Assuntos Econômicos e nomeou David Gauke como ministro do Trabalho e Aposentadorias e Damian Green como subsecretário da Presidência do Conselho.

No entanto, a polêmica aliança entre o Partido Conservador e Partido Democrático Unionista (DUP), da Irlanda do Norte, continua a render críticas. De acordo com o líder dos Trabalhistas, Jeremy Corbyn, se a aliança for levada adiante, May deve renunciar imediatamente.

O DUP conquistou 10 assentos no Parlamento e, somados aos 318 conquistados pelos Conservadores, dão a maioria parlamentar para a premier. Mas, os unionistas são profundamente ligados aos movimentos protestantes e não tem muitas políticas em comum com os Tories.

O secretário de Defesa, Michael Fallon, defendeu a coligação, mas afirmou que isso "não significa que nós concordamos com todas as visões deles". Recentemente, o DUP foi acusado de estar ligado com grupos paramilitares e de financiá-los.

Johnson desmente crise

Apesar de um dos líderes conservadores, George Osborne, ter afirmado que a premier é "uma morte que caminha" na liderança dos Tories, o chanceler Boris Johnson negou que haja uma briga pela liderança interna da sigla.

Nas redes sociais, ele escreveu que "apoia" May de todas as maneiras e que "vamos andar adiante e trabalhar". No entanto, a mídia britânica diz que o chanceler está "desestabilizando o governo" porque quer se tornar o novo premier do país.