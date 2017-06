Itália registra boa afluência em primeiras horas de eleições

As eleições municipais na Itália registraram uma afluência de 19,36% no período da manhã neste domingo (11), informou o Ministério do Interior.

O dado não inclui informações das regiões de Friuli-Veneza Giulia e da Sicília e foi coletado entre às 7h (2h no horário de Brasília) e às 12h (7h no horário de Brasília).

Ao todo, pouco mais de 9,2 milhões de italianos em 1004 cidades podem dar seus votos, em pleito que segue até às 23h (18h no horário de Brasília).

Nas três capitais regionais que foram às urnas, a afluência foi de 22,13% em Catanzaro, 19,35% em Áquila,14,91% em Palermo e de apenas 7,43% em Gênova. Já entre as principais capitais de províncias, Lecce registra 27,38% de afluência, Monza teve 17%, Cúneo 16% e Lucca com 15,03%.

Nas eleições municipais do ano passado, no mesmo período, a afluência havia sido de 13% - mas a votação foi dividida em dois dias, diferentemente deste domingo. Já nas eleições europeias de 2014, a afluência foi de 16,67%.