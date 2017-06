Filho de ditador Khadafi é libertado por milícia na Líbia

Um dos filhos do ex-ditador líbio Muammar Khadafi, Saif al-Islam, foi libertado na última sexta-feira (9) da prisão onde estava na Líbia, informou neste sábado (10) o grupo da milícia Abu Bakr al-Siddiq.

O homem de 44 anos era mantido preso pela milícia há seis anos e chegou a ser condenado à morte por crimes de guerra durante a ditadura mantida por seu pai. Ele era apontado como um dos possíveis sucessores de Khadafi se o regime tivesse permanecido no país.

"Decidimos libertar Saif al-Islam e ele está livre. Confirmamos que ele deixou Zintan no dia de sua soltura, o 14º dia do Ramadã", postou o grupo.

O destino do filho mais novo de Khadafi, no entanto, ainda é incerto. Enquanto a emissora britânica "BBC" informa que ele se dirigiu para Tobruk, a emissora árabe "Al Arabiya" divulgou que ele está indo para al-Bayda.

Khadafi manteve uma ditadura na Líbia por cerca de 40 anos e foi derrubado no ápice do movimento que ficou conhecido como "Primavera Árabe" em 2011. No entanto, após a derrubada do ditador, o país entrou em uma profunda guerra civil, com diversos grupos tentando assumir o poder.