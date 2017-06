A Polícia de Amsterdã informou que "não há nenhum elemento que pode definir o incidente automobilístico" deste sábado (10) como "um ataque extremista".

De acordo com as forças de segurança, o carro estava em uma "área proibida" e quando os agentes se aproximaram do motorista "ele saiu atingindo as primeiras pessoas e depois um muro vizinho".