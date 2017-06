A afluência nas eleições municipais da Itália neste domingo (11) chegou a 42,35% até às 19h (14h no horário de Brasília), informou o Ministério do Interior. O número não leva em consideração as zonas eleitorais de Friuli-Veneza Giulia e Sicília. No ano passado, a afluência no mesmo horário - apesar da votação ter sido feita em dois dias - estava em 37,7%.