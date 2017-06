Ucrânia nunca mais voltará para a União Soviética, diz presidente do país

O presidente da Ucrânia, Pyotr Poroshenko, declarou que o país não irá voltar para a União Soviética.

Esse anúncio foi feito na abertura do simbólico "visa-free timer" — a contagem reversa do tempo que falta até o regime sem vistos com a União Europeia entrar em vigor.

"Isso [regime sem vistos] será um 'adeus' final dito ao Império Russo, e as palavras 'Back in the USSR' [Voltando para a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas] as ouviremos só na canção dos Beatles", cita o canal de televisão 112 Ukraina as palavras do presidente.

?Segundo afirma Pyotr Poroshenko, hoje a Ucrânia regressa para a "família dos povos europeus".

O regime de isenção de vistos entre a Ucrânia e UE entrará em vigor na meia noite de 11 de junho.