Terroristas de Londres queriam fazer ataque igual ao de Nice

A Polícia britânica revelou neste sábado (10) que os três terroristas que fizeram um ataque em Londres, no sábado (3), tentaram comprar um caminhão de 7,5 toneladas para realizar a ação.

De acordo com os policiais, a ideia era reproduzir o ataque ocorrido em Nice, na França, em 14 de julho de 2016. No território francês, a ação deixou 86 mortos.

No entanto, o grupo teve problemas no pagamento do aluguel com o cartão de crédito que tinham e optaram por usar um carro menor, um furgão, com que atingiram dezenas de pessoas. Na ação, oito pessoas morreram entre o atropelamento e aquelas que foram esfaqueadas.

Os policiais revelaram ainda que os três terroristas - Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba - portavam com eles facas de cerâmica escondidas nos pulsos e tinham ainda 13 bombas dentro do furgão. Os explosivos não foram usados graças à rápida atuação da polícia.

Para o chefe da unidade antiterrorismo da Scotland Yard, Dean Haydon, as descobertas feitas após as prisões mostram que o atentado britânico "poderia ter sido ainda pior". A Polícia ainda confirmou que outros dois suspeitos foram presos hoje,sendo que um homem tinha 27 anos e estava em Ilford e o outro homem de 28 estava em Barking.