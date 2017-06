Soldado do governo matou dois militares dos EUA no Afeganistão

Um soldado das Forças Armadas do Afeganistão abriu fogo contra militares norte-americanos no leste do país. Duas pessoas morreram, segundo informação da agência Associated Press, que citou uma fonte no governo afegão.

O incidente aconteceu na localidade de Achin, na província de Nangarhar, onde as tropas americanas estão empreendendo uma sére de operações conjuntas contra o Talibã e o Daesh. Segundo revelou o porta-voz do governador da província, Attahullah Khogyani, mais dois militares norte-americanos ficaram feridos.

O soldado afegão foi morto durante o confronto.

"O motivo do ataque não está clarou. As investigações já começaram", disse Khogyani à Reuters.

As autoridades afegãs não revelaram mais detalhes e o comando norte-americano na região ainda não se pronunciou a respeito do ocorrido.

Esse tipo de incidente não é incomum no Afeganistão, todavia. Terroristas do Talibã ou Daesh se infiltram nas tropas do governo com certa regularidade. Em março, três soldados americanos foram feridos por militar afegão dentro da base militar na província de Helmand.

Sputnik