Promotoria do Equador fecha acordo com Odebrecht para obter provas de corrupção no país

A promotoria do Equador chegou a um acordo com a Odebrecht para obter provas e documentos que permitem encontrar os envolvidos na rede de subornos que construtora brasileira construiu no país e, até agora, deixou seis pessoas presas.

"A promotoria assinou um acordo de cooperação com a empresa Odebrecht e executivos e ex-executivos da companhia", afirmou o Procurador-Geral Carlos Baca Mancheno à repórteres após retornar do Brasil nesta sexta-feira (9).

Bacca afirmou de "nenhuma maneira" o acordo concederá imunidade a nenhuma pessoa porque "absolutamente ninguém ficará imune a ações judiciais e legais que devem realizadas pela promotoria".

O procurador afirmou que o convênio entrou em "plena vigência" no dia 8 de junho e é exclusivamente de material penal. O objetivo é permitir o órgão governamental "acessar todas as provas, documentos e outros dados de suporte que permitem levar à justiça pessoas que estiveram envolvidas neste esquema de corrupção transnacional".

Entretanto, os termos do acordo permanecerão em sigilo "porque assim ordena a lei". Entre as novas informações obtidas estão "gravações de áudio, vídeo, e uma abundante quantidade de documentos".

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, a empreiteira brasileira teria pago subornos de mais de U$ 33 milhões a funcionários públicos em troca de contratos governamentais.

Sputnik