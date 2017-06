Presidente da Comissão da UE: compreensão política de Trump é outra

A União Européia não tem alternativa às relações transatlânticas com os EUA e Canadá, disse em entrevista ao jornal Spiegel o presidente da Comissão Européia, Jean-Claude Juncker, nesta sexta-feira (9).

"Eu sou um defensor das relações transatlânticas e não acredito que haja outra opção disponível para nós do que trabalhar em estreita colaboração com a América — incluindo o Canadá. Não há outra opção de aliança, mas o mesmo é verdade para os EUA" disse Juncker.

No entanto, ele enfatizou que os pontos de vista do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre política diferem dos da União Europeia.

"Colocando-o da maneira mais nobre possível, sua compreensão da política é um pouco diferente da nossa aqui na Europa. A maneira como ele age obriga a nós europeus assumirmos uma nova responsabilidade. Não estamos encurralados, mas, para colocar de maneira tão direta como a chanceler alemã [Angela Merkel]: não podemos mais confiar nos EUA como no passado."

Após a Cúpula do G7 na Itália, realizada no final de maio, a primeira com participação de Trump, Merkel disse que a Europa deve tomar seu destino em suas próprias mãos.

Sputnik