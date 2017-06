Presidente da Bulgária diz que apoiaria o fim das sanções à Rússia

O presidente da Bulgária, Rumen Radev, disse em entrevista com um canal de televisão local nesta sexta-feira (9) que não poderia dar o primeiro passo para acabar com as sanções econômicas contra a Rússia, mas apoiaria essa iniciativa.

"Eu irei com certeza apoiar ações para que essas sanções sejam canceladas, mas — para deixar claro — um presidente não pode iniciá-las unilateralmente", disse entrevista ao canal BTV.

Radev afirmou que os mecanismos da União Europeia permitem que qualquer país peça o fim das sanções e sugeriu que isso aconteceria quando as restrições bilaterais fossem consideradas prejudiciais por todas as partes envolvidas.

A União Europeia impôs sanções econômicas à Rússia em 2014 após uma suposta interferência de Moscou no conflito da Ucrânia. A Rússia negou qualquer envolvimento e impôs restrições às importações do bloco europeu. Tanto as sanções da União Europeia como as medidas russas foram prolongadas várias vezes.

Sputnik