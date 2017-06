Papa e presidente da Itália discutem imigração e terrorismo

O papa Francisco se reuniu com o presidente da Itália, Sergio Matarella, neste sábado (10) e os dois líderes discutiram a crise imigratória que atinge a Europa, além de terrorismo e problemas sociais.

"A Itália e toda a Europa são chamadas a enfrentarem problemas e riscos de várias naturezas, entre as quais, o terrorismo internacional - que encontra alimento no fundamentalismo -, o fenômeno migratório - que é acrescido das guerras e dos graves e persistentes desequilíbrios sociais e econômicos de muitas áreas do mundo - e as dificuldades das novas gerações de obter um trabalho estável e que não favorece ao nascimento de novas famílias e filhos", disse em discurso o líder católico.

Para Francisco, é "urgente a cooperação internacional" para resolver os problemas com os imigrantes.

Em seu discurso, Jorge Mario Bergoglio ainda mostrou seu desejo de que a ligação entre as pessoas e as instituições seja cada vez mais forte porque é daí "que nasce a verdadeira democracia".

A política deve agir, sobretudo, na emergência do trabalho e deve "agir com crescente empenho para que prevaleçam as condições de igualdade e também de estabilidade social e concórdia", especialmente, no que tange aos jovens, afirmou ainda o Papa.

Mattarella por sua vez afirmou que o Estado italiano vê uma parceria com a Igreja Católica. "Sabemos que podemos encontrar na Igreja um válido e útil apoio na consciência. E, lembro ainda as suas palavras, que a a 'recíproca autonomia não enfraquece, mas exalta as comuns responsabilidades para ser um humano concreto e pelas exigências espirituais e materiais da comunidade'", afirmou o mandatário.