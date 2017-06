Merkel afirma que UE e México podem ter acordo de livre comércio até o fim do ano

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou nesta sexta-feira (9) que espera um acordo de livre comércio entre México e União Europeia até o fim deste ano.

A afirmação foi feita em uma coletiva de imprensa na Cidade do México, onde a chanceler cumpre agenda de visita oficial.

A União Europeia e o México iniciaram negociações em maio de 2016 para modernizar seu Acordo Global. Há uma rodada de negociações prevista para o final deste mês.

"Nós temos a mesma opinião sobre isso", disse Merkel ao lado do presidente Enrique Peña Nieto. "A Alemanha defenderá negociações rápidas para tentar concluir as negociações este ano".

A Alemanha também vem acompanhando as negociações do México com os Estados Unidos e Canadá sobre o Nafta — que deve ser renegociado após Washington ameaçar sair do acordo por supostos empregos perdidos.

Merkel agradeceu o líder mexicano por levar em conta os interesses das empresas estrangeiras durante conversas com a nova administração dos EUA. Ela disse que Berlim queria cooperar de forma produtiva com o México e os Estados Unidos.

Sputnik