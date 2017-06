França e Alemanha podem criar aliança militar no futuro

Dois países europeus – França e Alemanha – provavelmente criarão no futuro uma aliança militar que se tornará um resultado da cooperação bilateral nessa área.

A chefe da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, se manifestou a favor do desenvolvimento da colaboração bilateral com a França na área de defesa, em particular ela apoia a ideia de criação de uma aliança militar com esse país.

Mais cedo, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, incumbiram os ministros da Defesa e das Finanças de elaborarem uma iniciativa para estabelecer um fundo de Defesa até 13 de julho, quando será realizada a reunião entre os ministros dos dois países.

"O referendo sobre o Brexit e as eleições presidenciais nos EUA abriram nossos olhos. Nós, europeus, devemos tomar nossa segurança em nossas mãos", declarou a ministra da Defesa alemã em entrevista ao jornal Handelsblatt.

"Poderíamos financiar juntos drones europeus a partir de um fundo de defesa europeu. Poderíamos melhorar as comunicações aéreas entre a Alemanha e França e atrair outros países. Outro projeto poderia se tornar o treinamento europeu para oficiais", adicionou.

