Após revés em eleições, 2 conselheiros deixam governo de May

Após sair enfraquecida das eleições convocadas na última quinta-feira (8), a premier Theresa May perdeu dois de seus principais conselheiros neste sábado (10).

Nick Timothy e Fiona Hill anunciaram que estavam deixando seus cargos após a "catastrófica" campanha eleitoral dos Conservadores nas eleições. De acordo com a mídia britânica, a saída de ambos foi uma exigência de altos expoentes dos Tories para evitar uma crise aberta dentro do partido governista.

May decidiu antecipar as eleições em abril para reforçar sua postura perante à União Europeia durante as negociações de saída do país do bloco econômico. No entanto, o resultado foi oposto.

Apesar de ter vencido a disputa, conquistando 318 assentos no Parlamento, ela perdeu a maioria na Câmara dos Comuns e viu os Trabalhistas avançarem com mais de 40% dos votos. No entanto, ela descartou uma renúncia e tentará fazer um governo de coalizão para ter força nas negociações do Brexit.