Alemanha anuncia planos para realizar longa missão militar no Afeganistão

A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, declarou que as tropas alemãs irão ficar no Afeganistão durante um prazo longo.

"Até no Kosovo o Bundeswehr (Forças Armadas unificadas da Alemanha) já está destacado há 20 anos. Quanto ao Afeganistão, é provável que devamos pensar em quadros temporais mais alargados", cita o jornal Bild as palavras da chefe da Defesa alemã.

Antes, o governo da Alemanha tinha prolongado o mandato do Bundeswehr no Afeganistão até 31 de dezembro de 2017. O contingente militar alemão, que conta com 980 efetivos, continuará trabalhando no âmbito da missão da OTAN Resolute Support. Essa missão tem como objetivo consultar e treinar os soldados e policiais afegãos.

Sputnik