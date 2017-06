Trump pode processar ex-diretor do FBI por 'mentir' em audiência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou nesta sexta-feira (9) sobre o depoimento do ex-diretor do FBI James Comey ao Congresso norte-americano, e o acusou de mentir e vazar informações.

Em sua página no Twitter, o republicano fez seu primeiro comentário desde a audiência ocorrida nesta quinta-feira (8).

"Apesar de tantas informações falsas e mentiras, reivindicação total e completa...e UAU, Comey é um "vazador", escreveu.

De acordo com o jornal norte-americano "New York Times", o tuíte de Trump expressa que o depoimento de Comey o exime de qualquer culpa no escândalo da suposta interferência do governo russo sobre as eleições norte-americanas de 2016. O advogado particular do magnata, Marc Kasowitz, disse que o presidente em si não está sob investigação, e que tem a intenção de denunciar o ex-chefe do FBI ao departamento de Justiça e ao Comitê Judiciário do Senado por ter fornecido um relato da conversa dos dois a um amigo advogado que compartilhou o conteúdo com a imprensa.

Segundo a emissora "CNN", a queixa será focada no fato de Comey ter admitido o vazamento. Durante a audiência, ele disse que suas anotações particulares não eram classificadas como secretas. Ele ainda afirmou que tomou nota da conversa que teve com Trump porque "honestamente estava temeroso de que ele pudesse mentir a respeito da natureza de nosso encontro, e por isso pensei ser realmente importante documentar".

Além disso, o chefe do FBI admitiu que a administração de Trump mentiu sobre ele e sobre o FBI. Comey foi demitido no último dia 9 de maio, sem motivos claros. Na ocasião, o presidente alegou que o FBI estava em uma situação caótica.