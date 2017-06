Paris ganha tirolesa na Torre Eiffel e piscina do Rio Sena

A Torre Eiffel, ponto turístico mais famoso de Paris, inaugurou uma tirolesa temporária até domingo, 11 de junho.

A ação faz parte do Espaço Perrier, lounge instalado no local para a transmissão do torneio de tênis Roland-Garros, e de uma campanha de marketing da marca de água. A atração tem 800 metros de extensão e parte do segundo andar da torre, que fica a 115 metros do chão. A aterrisagem é feita no Campo de Marte, a uma velocidade de 90 km/h. Segundo os organizadores, a intenção é que as pessoas consigam ter a experiência da velocidade de uma bola de tênis.

Com entrada gratuita, a tirolesa fará apenas 100 voos por dia. Os ingressos são distribuídos no local. Mais informações no site do Espaço Perrier.

No entanto, as atrações na capital francesa não param por aí. Com a proximidade do verão no Hemisfério Norte e o tempo mais quente, a partir do dia 15 de julho, Paris receberá três piscinas abastecidas com águas do Rio Sena.

Localizadas no lago artificial Bacia de La Villette, as piscinas serão divididas por profundidade: uma terá até 40 cm, outra 1,2 metro e, a última, destinada a nadadores mais experientes, 2 metros.

O projeto é uma iniciativa do "Nada em Paris", que pretende abrir piscinas públicas na cidade até 2020. Espera-se receber cerca de 75 mil banhistas por dia.