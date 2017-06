Itália vai às urnas neste domingo para eleições municipais

Mais de nove milhões de pessoas de cerca de 1021 cidades da Itália irão às urnas no próximo domingo (11) para eleições municipais do país.

A abertura das urnas acontecerá à partir das 7h locais e a votação do primeiro turno será encerrada às 23h. O segundo turno das eleições, com a participação dos dois prefeitos mais votados, está marcado para o dia 25 de junho e vai abranger os municípios que tem mais de 15 mil habitantes, se nenhum obtiver a maioria absoluta dos votos; ou, os municípios com população maior a 15 mil, se os dois candidatos tiverem um número igual de votos.

No total, são esperadas cerca de 9.208.639 milhões de eleitores de uma população com 10.616.621 italianos.

Os principais municípios envolvidos são as capitais regionais Palermo (Sicília), Gênova (Ligúria), L'Aquila (Abruzzo) e Catanzaro (Calábria) - com exceção desta última, nas mãos do conservador Força Itália (FI), as outras três são governadas pela esquerda.

Além disso, as eleições também envolverão outras 21 capitais de província: Alessandria, Asti, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Pádua, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani.

Entre as oito cidades com mais de 100 mil habitantes estão Monza, Pádua, Parma, Piacenza, Taranto e Verona, além de Gênova e Palermo. O maior número de eleitores vem da Sícilia, sendo 1.545.694 milhão, distribuídos em 129 municípios, seguido da Lombardia, com 1.158.821 votantes de 139 cidades. Vêneto (997.642 mil), Puglia (885.113), Campania (810.443), Liguria (665.613), Piemonte (532.324) e Lazio (530.260).

A atual legislatura tem mandato até 2018, mas partidos de oposição, principalmente o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) e a ultracionalista Liga Norte, pedem eleições para este ano.