Homem invade escritório e faz reféns em Newcastle

Um homem armado com uma faca fez seis pessoas reféns em um escritório em Newcastle, no Reino Unido, nesta sexta-feira (9), em um momento em que o país está com nível máximo de alerta contra ameaças terroristas. A polícia interditou a região onde o sequestro ocorreu e evacuou a estação de metrô.

As autoridades descartaram a possibilidade do episódio ser um ato de terrorismo e disseram que se trata de um "acontecimento isolado". Após horas de negociações, os seis reféns foram libertados.

No último sábado, uma série de ataques terroristas ocorreu em Londres. Três homens conduziram os atentados, que envolveram atropelamento na London Bridge e esfaqueamento de pedestres no Mercado Borough.

Em março, um outro ataque terrorista ocorreu na ponte de Westminster, quando um carro foi jogado contra uma multidão. O motorista também conseguiu apunhalar civis.