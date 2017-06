Estádio do Império Romano é descoberto em Aosta

Um pequeno estádio foi descoberto em escombros subterrâneos na cidade de Aosta, na Itália. Nos últimos meses, a região tem recebido intervenções de requalificação urbana e as obras proporcionaram a descoberta.

Mas as suspeita de que a cidade possuía um estádio surgiu nos anos 1980, quando arqueólogos da superintendência de bens e atividades culturais de Valle d'Aosta levantaram a hipótese de que, além do teatro, do anfiteatro, das termas e do fórum romano, a cidade também teria abrigado um pequeno campo dedicado a práticas esportivas que iam de corridas a lutas.

Com apenas 75 metros de altura e 35 de diâmetro, o local descoberto se parece com o Estádio de Domiciano (localizado perto da atual praça Navona, em Roma) e contava com arquibancadas nos dois lados. Além disso, havia uma êxedra, onde aconteciam reuniões de antigos filósofos. Era como um "Circo Máximo" em miniatura, pertencente à segunda metade do século 1 d.C. Foi nesse mesmo período que a cidade se tornou conhecida por meio de um processo de monumentalização, no qual foram construídas estruturas para a diversão da população.

A descoberta foi oficializada em uma conferência pública realizada pela arqueóloga Alessandra Armirotti.