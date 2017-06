O jornal satírico francês "Charlie Hebdo" publicou na capa de sua última edição uma ilustração da primeira-ministra britânica Theresa May decapitada e segurando a cabeça debaixo do braço.

A capa da publicação foi divulgada na edição da última quarta-feira (7) e traz a frase "Multiculturalismo inglês". Na imagem, o Charlie Hebdo "ridiculariza" a declaração da premier após o ataque na ponte de Londres, ocorrido no último sábado. Na ocasião, ela disse que "já basta" de terrorismo.

Na mesma edição, ainda há outra charge polêmica, que retrata diversas pessoas correndo, uma delas segurando um copo de cerveja, perto do Big Ben, uma referência aos recentes atentados terroristas em Londres, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI). A ilustração é acompanhada da legenda "dicas de emagrecimento do Daesh".

Em nova charge, Charlie Hebdo decapita Theresa May

Esta não são as primeiras sátiras polêmicas da publicação. No ano passado, o Charlie Hebdo publicou uma imagem retratando as vítimas da sequência de terremotos na Itália, que deixaram centenas de mortos, como pratos de massas. No desenho, um homem ferido aparecia como macarrão ao molho de tomate. Uma mulher queimada, como penne gratinado. Corpos esmagados por destroços eram identificados na legenda como uma lasanha.

Em 2015, a redação do semanário foi atacada por extremistas após um cartum ridicularizar o profeta Maomé. Cerca de 12 pessoas morreram.