Conferência da ONU termina com mais de mil compromissos para proteger os oceanos

Um total de 1.161 compromissos voluntários para proteger os mares foram assumidos por diversos governos e organizações da sociedade civil e internacionais durante a Conferência sobre os Oceanos promovida pelas Nações Unidas em Nova York durante toda esta semana. A informação é da ONU News.

O presidente da Assembleia Geral da ONU, Peter Thomson, afirmou que a conferência foi um ponto de partida para deter o ciclo de degradação dos recursos marinhos causada pelas atividades humanas. Falando a jornalistas nesta sexta-feira (9), ele disse "estar seguro que a partir do evento, ninguém poderá dizer que não sabia da gravidade do problema, que não sabia que a acidificação estava acabando com a vida marinha".

Thomson disse que ninguém pode dizer que não sabia que "haverá mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050, que tantas espécies marinhas estão em extinção pelo consumo de peixes capturados de forma ilegal ou pela pesca excessiva".

Compromissos

Entre os 1.161 compromissos adotados, 460 têm como meta eliminar a poluição causada por materiais plásticos e produtos de microplásticos no mar, muito comum na indústria de cosméticos.

Outros 315 compromissos irão controlar e acabar com a sobrepesca. Os especialistas querem ainda realizar mais pesquisas para aumentar o conhecimento científico sobre a vida marinha.

Peter Thomson disse ainda que houve um grande apoio entre os participantes para ampliar as zonas de proteção marinhas e costeiras. E foram formadas várias alianças para reduzir a acidificação dos mares.

A Conferência dos Oceanos termina com um chamado de ação contendo todos os assuntos acordados pela comunidade internacional no evento para implementar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 14: Promover a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.