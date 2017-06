Quando a integração de imigrantes na Itália não é uma fábula

Chegaram sãos e salvos. Encerrou-se assim a fábula dos imigrantes levados para a Itália através dos corredores humanitários. Passou pouco mais de um das primeiras chegadas e agora, longe de bombas e campos de refugiados, o que lhes preocupa é apenas a gramática a ser aprendida e um trabalho fixo.

A fábula tornou-se realidade para 791 pessoas, sobretudo sírios, que desembarcaram em um tapete vermelho especialíssimo. São homens e mulheres atingidos pela guerra e pelo desespero e que foram colocados de volta à normalidade na comunidade católica Sant'Egídio e pela Federação das Igrejas Evangélicas.

O objetivo é ajudar mil pessoas, além dos vistos, e demonstraram que eles podem morar na Europa. Mas difícil, na verdade, é permanecer ali. Para muitos, não há oportunidades de trabalho - ou há apenas vagas temporárias ou coisas muito diferentes do que eles sabem fazer. A estrada para a integração é ainda longa.

Inquietos, praticamente todas as crianças vão para a escola.

Duas delas estavam nas barrigas de suas mães quando chegaram - já Obaida será o primeiro a nascer ali.

Hamza e o filho que chegará

Eles pegaram o que tinham, colocaram em uma bolsa e assim viram a segunda chance de uma nova vida em um voo para Fiumicino, em Roma. Depois, desfizeram a mala e lentamente o que estava dentro foi retirado e espalhado pela casa onde moram hoje.

Eles estão entre os quase 800 imigrantes que, graças ao projeto de corredores humanitários gerido pela primeira vez pelo governo italiano e pela comunidade Sant'Egídio. Eles deixaram a Síria e o Líbano correndo o risco de morrer em um barco, mas com a possibilidade de pedir asilo.

Os primeiros 93 chegaram em 29 de fevereiro de 2016 e não esperavam tantos flashes no aeroporto.

Um ano depois, a integração procede, mas não é um conto de fadas. Foram recebidos em uma realidade que até para os italianos, às vezes, é incerta: para todos, o principal pensamento é o trabalho. Difícil de encontrar e difícil de ultrapassar a ideia de poder recomeçar desde a última parada, antes da guerra, como se Aleppo, Roma ou Turim fossem estúdios diferentes para os mesmos sonhos e desejos.

Essa foi a ideia que atingiu Hamza, 29 anos, quase a metade deles passados trabalhando em uma padaria de Homs, na Síria. Em Roma, fez um curso para pizzaiolo. "Eu gosto de fazer pão ou pizza, mas se encontrar outro trabalho, é melhor", disse em seu italiano de verbos no infinitivo.

Antes de partir, imaginava a Itália belíssima. "E é assim mesmo", disse entre sorrisos. Mas, lembra que há muitos procurando emprego. "Na Itália, tem a tunísia [sic], marrocos [sic], africanos, há muita gente e para o trabalho isso não é bom, isso é muito ruim", falou.

Mas, ele não perde a esperança, especialmente, porque agora virá mais um filho e sua esposa está no oitavo mês de gestação.

Depois de Rafah, 2 anos, esperam um menino que se chamará Obaida. "Em árabe, Obaida significa forte e só sendo forte assim", disse levantando os braços para mostrar força.

Com Hamza, há seu pai e dois irmãos. Um é Dyia, 12, que usa óculos fundos e tem uma prótese na perna - que perdeu em uma explosão na Síria. Moram todos juntos em um único apartamento, a poucos passos do município de Pomezia.

Na casa de Mahmoud, entre café e judô

São cinco pessoas na casa de Mahmoud em Campoleone, entre Roma e Latina. A casa que eles tinham em Homs, na Síria, era maior e tinha sido pintada de branco por ele mesmo. "Mas, essa aqui é segura", repete e sorri.

Na cozinha, está Issam, sua esposa que enche novamente a "moka" porque descobriu o café italiano. Ela tinha encontrado um estágio em um local de refeições e assim podia ficar com seu véu, dado que é muçulmana. Mas, demorava muito para ir e voltar ao local e decidiu ser "apenas" mãe por enquanto.

Os três filhos vão para a escola. O maior, de 11 anos, pratica judô e os olhos de Mahmoud brilham quando mostra as medalhas que o menino conquistou. Duas horas para uma arte marcial que ele nunca tinha praticado.

Já Mahmoud tem, por enquanto, um contrato com a Procter & Gamble. "Eu gosto. Coloco as tampas nas embalagens de shampoo e sabão. Está tudo bem assim, não tenho problema com o trabalho.

Mas preciso encontrar um emprego sem tempo determinado e para a vida na Itália porque tenho três filhos", diz o sírio.

Mirvat, livros e determinação: Pão e determinação também para Mirvat, que tem postura de modelo e muita vontade de estudar. Tem quase 25 anos e, em Aleppo, faltava apenas uma prova para graduar-se em literatura inglesa.

Mas, o desejo de um futuro melhor era maior e, alguns meses depois, acabou parando em Ferrara. Graças a uma bolsa de estudos da universidade, está frequentando cursos de idiomas e de literatura moderna. Começando do zero.

"Aqui eu estou bem, mesmo tendo um pouco de nostalgia. Me fazem falta os doces árabes e Alepo, que é uma cidade que te abraça quando você chega", com lágrimas nos olhos. Mas, a guerra parou tudo e fugir era a única coisa que podíamos fazer. Mais forte até do que o medo que sentia do mar.

"Com a minha família, nós pensamos em ir para a Suécia, onde está meu irmão, passando pela Turquia pelo mar. Mas, no último momento, minha mãe decidiu não arriscar. Eu talvez teria ido, também em um barco, porque para uma pessoa que viveu a guerra por três anos perdendo amigos e vizinhos... infelizmente, nós nos acostumamos", diz a jovem.

A sua família era abastada, sua mãe tinha quatro fazendas e uma casa na montanha. Todas foram queimadas. "É verdade que são só coisas, mas são coisas que eu tenho que me habituar a não ter mais", complementa.

- Somos anjos de proteção, mas contamos a verdade: Satisfeitos, orgulhosos e, às vezes, incrédulos por ter conseguido fazer de verdade. O sonho que nasceu em Lampedusa, depois do naufrágio do dia 3 de outubro de 2013, tornou-se realidade graças a eles.

Há mais de um ano, valdeses e católicos de Sant'Egídio uniram forças para seguir os corredores humanitários, o projeto ao qual aderiu o governo italiano e que até agora é único na Europa. A diferença desses para outros imigrantes, é que os 791 que chegaram de avião podem pedir asilo.

Até agora, 79 fizeram isso e todos receberam o ok. Mas, a estrada não chegou ao fim.

"O projeto tem grandes potencialidades e também dificuldades", observa Giulia Gori, responsável pela federação dos evangélicos.

De seu escritório, próximo ao local da Presidência da Itália em Roma, seguem histórias e problemas de quem chega.

"As mulheres são mais flexíveis, mais disponíveis a colocar-se em campo do que os homens. Mas, para eles, o mais frustrante é enfrentar um status sócio-econômico que não existe mais. Na cultura deles, eles tem a honra e a honra é cuidar da própria família", diz Gori.

Ao não encontrar um sinônimo em árabe para o que sentem, Maria Quinto, outro "anjo protetor", afirma que "seguramente, há uma ansiedade dado o fato de que eles perderam tudo".

"Andando nos campos de refugiados no Líbano, de onde vem muitos deles, tive a sensação daquilo que eles viveram antes e depois.

É como se eu, que na vida sou professora, de repente, não tivesse mais a escola e precisasse me reinventar", acrescenta Quinto.

Além disso, eles precisam entrar no mundo do trabalho italiano.

Não é apenas uma outra organização de trabalho ou um tempo de vida mais acelerado. Há também a precarização, o trabalho que falta ou certos de tipos de atividades que aqui são mais raras.

"Alguns, por exemplo, trabalhavam reparando pequenos objetos, como no caso dos reparadores, que aqui na Itália já foram superados dada a facilidade das trocas", acrescenta.

Também Giulia, que defende a criação dos corredores em nome da dignidade "reencontrada", fala claramente.

"O conto de fadas da integração fácil não fala a verdade. A integração se encontra com as diferenças culturais, religiosas.

Às vezes, as expectativas estão muito altas por parte de quem chega ou há a esperança, legítima mas irreal, de que vai recomeçar exatamente de onde a vida parou na Síria. Nós buscamos dizer a verdade desde o início", diz.

Além da sorte e da motivação, uma solução está no tempo, está segura Maria Quinto. "É um percurso longo. No primeiro ano são feitas as bases e depois se continua a construir", diz. O esforço é menor e até desconhecido, no entanto, para as crianças.

"Para um deles, pedi de onde ele era. Ele respondeu: 'sou um pouco italiano e um pouco sírio'. Fácil, não?".