'Presidente Trump não é um mentiroso', diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, rebateu nesta quinta-feira (8) as acusações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria mentido sobre a demissão do ex-diretor do FBI James Comey.

"O presidente não é um mentiroso", declarou Sanders. Já o próprio Trump, participando de um evento, disse que seu governo está "sob assédio". "Mas isso não nos enfraquecerá, sairemos disso mais fortes do nunca. Combateremos e venceremos. A verdade prevalecerá", acrescentou.

Sem mencionar explicitamente a audiência de Comey no Senado, Trump salientou ainda que seus adversários "mentirão e tentarão fazer obstrução" para "espalhar ódio". (ANSA)