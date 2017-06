Matéria publicada pelo Le Monde nesta quinta-feira (8) fala sobre uma mansão do presidente dos EUA nas Antiollhas Francesas, que está a venda pela Sotheby`s.

Monde analisa que se ele vender a propriedade não é obrigado a revelar a identidade ou até mesmo a nacionalidade do comprador.

O diário descreve que não faltam atrativos no Castelo das palmeiras, como é chamada a propriedade: dois hectares de frente para o mar, dez suítes de luxo ostensivo, grama impecável, calma e discrição garantida.

O noticiário francês acrescenta que nenhum sinal ou um cartaz sobre o preço é fornecido pela casa de leilões. De acordo com um site especializado, citando uma fonte local, a casa de campo do presidente americano chegaria a US$ 28 milhões. "Um pouco menos", corrigiu Andy, o ex-chefe de cozinha, agora guardião dos lugares com seus dois cães. Envergonhada, a jovem diz: "Não acredite em tudo o que é dito, é apenas uma única moradia para venda entre outras ..."

A transação imobiliária, discretamente lançada em abril, tem levantado questões dentro do governo dos EUA. Se vendida, será a primeira venda de um grande imóvel de propriedade de Donald Trump desde que chegou à Casa Branca. O que inflamam suspeitas de conflito de interesses, semelhantes aos mencionados por um dos advogados do presidente, que justificou assim a sua decisão de não vender seu grupo imobiliário, a Organização Trump: um comprador, em seguida, apontou-me que Sheri Dillon poderia exagerar a sua oferta a fim de obter favores do chefe de estado.

Se era para encontrar um comprador, a transação permaneceria em grande confidencial. O uso de empresas de fachada para ocultar a identidade dos compradores é comum para este tipo de propriedade. Além disso, os registos públicos de St. Martin no exterior, nem sempre fornecer detalhes sobre operações relativas a propriedade privada. Certamente, M. Trump seria forçado a revelar a identidade do comprador, finaliza Le Monde.

