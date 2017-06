Homem armado com faca causa pânico em metrô de Nápoles

Um homem portando uma faca causou pânico em uma estação do metrô da linha 1 de Nápoles nesta quinta-feira (8). De acordo com os policiais que atenderam o chamado, ele chegou a ferir levemente alguns passageiros e outros se feriram ao fugir do local.

O homem foi identificado como um cidadão sueco e foi desarmado pelos próprios vigias da estação, que chamaram a polícia rapidamente.

De acordo com as autoridades, algumas pessoas estão recebendo atendimento porque ficaram em estado de choque após o incidente.

A Europa está em alerta máximo por conta de ataques e, especialmente, porque em alguns deles, homens esfaquearam pessoas a esmo - como o que ocorreu em Londres recentemente.