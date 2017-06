Ex-diretor do FBI diz ter certeza de que a Rússia tentou interferir nas eleições

O ex-diretor do FBI, James Comey, disse nesta quinta-feira (8) que não tem dúvidas de que a Rússia tentou interferir nas eleições de 2016, mas que tem confiança de que os votos depositados durante o processo não foram alterados.

Ele presta depoimento no Comitê de Inteligência do Senado norte-americano sobre a investigação que conduzia, a respeito das relações entre a Rússia e equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de 2016. Comey deixou as investigações até ser demitido por Donald Trump no dia 9 de maio.

O depoimento público acontece pela manhã e, à tarde, Comey conversa a portas fechadas com os senadores. No início do depoimento, o ex-diretor disse que o FBI é independente e sempre deverá ser. Ele também lamentou ter deixado o cargo sem poder se despedir dos colegas.

Na quarta-feira, Comey divulgou o testemunho que iria apresentar nesta quinta ao Senado. Ele diz que Trump pediu para que ele “deixasse de lado” uma investigação que conduzia acerca de contatos do ex-assessor de Segurança Nacional Michael Flynn com oficiais russos.

No mesmo depoimento, ele também afirma que Trump teria pedido a ele ajuda para tirar a “nuvem” que atrapalhava seu governo, que seria a investigação sobre a interferência russa.