Boca de urna aponta vitória de May, mas sem maioria

Pesquisa de boca de urna divulgada agora há pouco indica que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vencerá as eleições gerais desta quinta-feira (8), mas perderá a maioria absoluta no Parlamento.

Segundo levantamento do instituto Ipsos, o Partido Conservador, liderado por May, ficará com 314 assentos na Câmara dos Comuns, 16 a menos que os atuais 330. Para ter maioria, uma legenda precisa conquistar pelo menos 326 cadeiras, já que a Casa possui 650.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May

O Partido Trabalhista, principal rival de May e encabeçado por Jeremy Corbyn, sairá de 229 deputados para 266, refletindo o crescimento registrado pelas pesquisas nas últimas semanas.

A sondagem de boca de urna também aponta que o Partido Nacional Escocês (SNP) perderá 20 cadeiras e ficará com 34, enquanto o Liberal-Democrata (LibDem), hoje com nove, conquistará 14. Já o eurocético Partido da Independência do Reino Unido (Ukip), um dos líderes da campanha pelo "Brexit", não deve eleger nenhum deputado.

Se esses números se confirmarem, May não terá mais maioria absoluta na Câmara dos Comuns e será forçada a formar uma coalizão para apoiar seu governo, o que pode enfraquecê-la para as negociações com a União Europeia - exatamente o contrário do que ela pretendia ao antecipar as eleições para junho.

O LibDem, que sofrera uma derrocada em 2015, após ter se aliado a David Cameron, e poderia garantir um governo estável, já indicou que não deve aceitar uma aliança, seja com os conservadores, seja com os trabalhistas. O partido pede, por exemplo, um novo plebiscito sobre a saída da União Europeia.

A imprensa local já fala que, casos os números da boca de urna se confirmem, o Parlamento pode ficar ingovernável. May liderou toda a campanha eleitoral, mas caiu nas pesquisas na reta final da disputa, em meio aos atentados que mataram 30 pessoas em Manchester e Londres.