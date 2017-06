Advogado de Trump rebate Comey e o acusa de vazar informações

Após a Casa Branca, Marc Kasowitz, advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se pronunciou para negar as acusações feitas pelo ex-diretor do FBI James Comey.

Segundo Kasowitz, o mandatário nunca pediu "lealdade" a Comey nem para ele arquivar o inquérito contra o então conselheiro para segurança nacional Michael Flynn, acusado de mentir sobre suas relações com a Rússia.

Além disso, o advogado disse que o ex-diretor do FBI vazou para a imprensa informações "privilegiadas" sem autorização.