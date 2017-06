Trump indica nome para diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quarta-feira (7) que já tem o escolhido para a direção do FBI. Pelo Twitter, ele disse que o novo diretor do FBI, a polícia federal do país, será Christopher Wray e que os detalhes serão divulgados mais adiante.

O novo indicado para o FBI foi diretor da Divisão Criminal do Departamento de Justiça americano entre 2003 e 2005. Atualmente, trabalha em um escritório privado de advocacia, o King & Spalding, que tem sede em Washington, e dirige um grupo de investigação governamental da empresa.

O escolhido por Trump vai ocupar a função de diretor do FBI, uma posição que está vaga desde maio, quando o presidente demitiu o ex-diretor James Comey, alegando que ele teria dificultado as investigações sobre o caso de uso de e-mails privados a partir de um servidor público, pela ex-candidata à Presidência Hillary Clinton, quando ela ocupava a função de secretária de Estado no primeiro mandato de Barack Obama.

A justificativa de Trump para a demissão de Comey causou polêmica, depois que o ex-diretor acusou o presidente de ter "tentado obstruir a Justiça". Comey afirmou que Trump pediu que ele interrompesse as investigações sobre o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn - investigado por suspeita de ter tido contato com a Rússia durante a campanha presidencial e após as eleições, antes da posse de Trump.

Trump negou as acusações de Comey, mas o Senado pediu os memorandos trocados entre o presidente e o ex-diretor do FBI. Também é esperado que Comey compareça ao Congresso nos próximos dias para um depoimento público.