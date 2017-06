Polícia acha corpo de 8ª vítima de ataque de Londres em rio

A Polícia de Londres encontrou um corpo no rio Tâmisa nesta quarta-feira (7) que pode ser de um francês desaparecido desde o ataque terrorista ocorrido no último sábado (3) na capital britânica.

Xavier Thomas, 45 anos, não havia sido localizado por familiares desde o atentado e, segundo as autoridades, também não estava nos hospitais britânicos entre as vítimas da ação. No entanto, será preciso um exame de DNA para confirmar a identidade.

Porém, o governo francês confirmou hoje que há três franceses entre aqueles que faleceram no ato - um que não teve o nome divulgado, Alexandre Pigeard, 27, e Sebastien Belanger, 36.

Com isso, sobe para oito o número de mortos do atentado feito por três terroristas no fim de semana.

Prisões

A Polícia Metropolitana confirmou a prisão de mais uma pessoa que pode ter ligação com o atentado do último sábado. Trata-se de um homem de 30 anos preso em Ilford, que teria contatos com ao menos dois dos três terroristas que realizaram o ataque.

Na noite desta terça-feira (6), a polícia da Irlanda anunciou a prisão de outro homem, também na faixa dos 30 anos. Ele é acusado de furto e fraude por conta dos documentos de um dos terroristas, Rachid Redouane. Além dos documentos falsos, a polícia informou que o terrorista viveu um período na Irlanda antes de ir para a Inglaterra.

Já o caso do ítalo-marroquino Yousseff Zaghba volta a ser polêmica. De acordo com a emissora "BBC", a Itália já tinha notificado a Grã-Bretanha da periculosidade do italiano, mas "inexplicavelmente" ele foi autorizado a entrar em território britânico.