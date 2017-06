Palácio da Justiça na Itália recebe pacotes com bombas

O prédio do Palácio da Justiça em Turim, na Itália, recebeu dois pacotes com bombas nesta quarta-feira (7) e colocou as autoridades em alerta. De acordo com fontes locais, as embalagens continham material explosivo e, apesar das bombas serem artesanais, tinham potencial para detonação.

Os pacotes, que continham pólvora, fiação elétrica e bateria, foram enviados para os procuradores Antonio Rinaudo e Roverto Sparagna, que conduziram investigações políticas relacionadas a grupos anárquicos e à construção do Trem de Alta Velocidade na Itália.

Durante as operações de investigação das embalagens suspeitas, o prédio foi fechado ao público, mas não chegou a ser isolado. As audiências marcadas para hoje prosseguiram.