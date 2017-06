Mulher é esfaqueada em Londres, mas polícia nega terrorismo

Uma mulher foi esfaqueada por três agressoras em Londres nesta quarta-feira (7) enquanto estava indo trabalhar em uma creche, confirmou a Scotland Yard.

De acordo com a Polícia, a vítima não corre risco de morrer mesmo tendo sofrido uma facada e está no hospital.

Apesar das autoridades não considerarem o ato uma ação terrorista, a dona da creche Little Diamonds, Karrien Stevens, que fica no leste da cidade, informou que as agressoras gritavam "Alá vai te pegar" no momento do crime.

Em entrevista ao jornal "Daily Mail", a responsável pelo estabelecimento disse ainda que os pais das crianças foram notificados de que o local seria "bloqueado" até que tudo fosse esclarecido. Ela ainda informou que "não conseguia acreditar" no que tinha acontecido e que foram os funcionários da escola que alertaram a polícia sobre o crime.

A Scotland Yard informou que foram feitas rondas na região, mas que as três mulheres que cometeram a agressão não foram localizadas ainda.

Londres está em alerta para ataques terroristas por conta dos recentes atentados que vem sofrendo - foram dois nos últimos três meses, sem contar o ocorrido em Manchester. No último sábado (3), três homens com uma van e facas atacaram e mataram oito pessoas no centro da cidade.