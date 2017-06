Jornal divulga vídeo que mostra ataque terrorista em Londres

Um vídeo publicado nesta quarta-feira (7) mostra os momentos de terror durante o atentado do último sábado (3) em Londres, capital do Reino Unido, que deixou pelo menos oito pessoas mortas.

Nas imagens, divulgadas com exclusividade pelo jornal "The Sun", é possível ver os três agressores esfaqueando repetidas vezes um pedestre em frente ao Borough Market - antes disso, eles já haviam atropelado várias pessoas na London Bridge, a 500 metros de distância.

Apenas cinco segundos depois da primeira facada, chega uma viatura com três policiais, que disparam e abatem rapidamente os terroristas, que ficam caídos no chão. Os três autores do ataque foram identificados como Khuram Butt (britânico), Rachid Redouane (marroquino) e Youssef Zaghba (ítalo-marroquino).