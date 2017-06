Dinamarca e Alemanha recebem ameaça de bomba em ferryboat

A polícia da Dinamarca informou que evacuou todas as embarcações que fazem o trajeto de ferryboat entre o país e a Alemanha nesta quarta-feira (7).

De acordo com as autoridades, a operadora Scandlines recebeu um telefonema com uma ameaça de bomba em um dos barcos e, por conta disso, todas as viagens foram suspensas imediatamente.

"Posso confirmar que houve um telefonema com uma ameaça para a Scandlines. Atualmente, não sei se a ameaça refere-se à Rodby-Puttgarden, a Gedser-Rostock ou a Elsinore-Helsingborg, que também opera sob o nome da Scandlines, e se é em um ou mais barcos", informou a porta-voz Anette Ustrup Svendsen, ao jornal "Indland".

"Nós recebemos um indício de que é preciso fazer investigações em barcos nos dois locais. Os ferries foram evacuados e, assim que a polícia permitir, eles atracarão nos portos", informou ainda a porta-voz.

A Europa está em alerta com atentados terroristas após uma série de países terem sido afetados com atos do tipo nos últimos meses.