Avião que desapareceu em Myanmar pode ter tido falha técnica

O avião militar que desapareceu em Myanmar pode ter sofrido uma "falha técnica", informa a mídia local. De acordo com fontes militares, o clima na região do incidente, próximo a Dawei, estava bom e o contato foi perdido "repentinamente".

No momento, navios e aeronaves fazem rondas na região para tentar localizar o avião militar. Ainda de acordo com as primeiras informações, o voo partiu de Myeik e deveria ter pousado em Yangon, a maior cidade do país. No entanto, no meio da rota, houve a perda de contato - por volta das 4h05 no horário de Brasília.

Em entrevista à agência "AFP", o general Myat Min Oo afirmou que o avião era um modelo Y-8 fabricado na China e que carregava 90 passageiros - sendo a maioria familiares de militares - e 14 membros da tripulação, totalizando 104 pessoas. A informação anterior apontava para 116 pessoas a bordo.