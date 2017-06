Ataques contra o parlamento e mausoléu em Teerã, no Irã, deixam mortos

A capital do Irã, Teerã, viveu momentos de terror nesta quarta-feira (7). Dois suicidas ligados ao grupo Estado Islâmico (EI) explodiram bombas no mausoléu do aiatolá Khomeini e no Parlamento iraniano. Ao menos 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas nos ataques, assumidos pelo Estado Islâmico (EI).

Pela manhã, quatro terroristas invadiram o Parlamento e um deles, um homem-bomba, se explodiu entre o 4º e 5º andar do prédio. Várias pessoas foram mantidas reféns e, após horas de tensão, a polícia conseguiu neutralizar os três homens restantes, que foram mortos.

Quase simultaneamente, outro ataque ocorreu contra o mausoléu do aiatolá Khomeini, que liderou o país na Revolução Iraniana de 1979, a qual depôs o xã Mohammad Reza Pahlavi. Testemunhas relataram a explosão de uma bomba e tiros pelas ruas.

O presidente do Parlamento iranaiano, Ali Larijani, estava no local para liderar uma sessão fechada. "O ataque demonstra que os terroristas têm o Irã como um alvo porque o Irã é ativo e eficaz na luta contra o terrorismo", comentou.

A população do Irã é de maioria xiita, vertente muçulmana considerada apóstata pelo grupo Estado Islâmico, que é sunita.

Desde o início do ano, a organização vinha fazendo ameaças ao país. O chefe do serviço de inteligência do Irã, Mahmoud Alavi, informou que vários grupos terroristas estão envolvidos na série de atentados desta quarta-feira, mas que apenas dois deles teriam conseguido completar os ataques. Alguns homens vestiram roupas femininas para cometerem os atos e despistarem a polícia.

O atentado também ocorre durante o mês do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos e iniciado no último dia 26 de maio, além de evidenciar a rivalidade entre sunitas e xiitas.

Reações

O governo russo condenou firmemente os atentados e definiu-os como terrorismo. "Esses ataques não são menos que terrorismo e enfatizam a necessidade de unir nossos esforços contra o terror, especialmente contra o Estado Islâmico", disse o Kremlin.

