Itália reforça segurança em shows por medo de terrorismo

Após o recente ataque terrorista na cidade de Manchester e o pânico desencadeado na Piazza San Carlo, em Turim, durante a festa de torcedores da Juventus, algumas cidades da Itália, como Roma, Modena, Bolonha e Verona, estão elaborando um plano de segurança reforçado para receber shows e festivais.

Modena, na região da Emilia-Romanha, receberá o show de Vasco Rossi, no "Modena Park", no dia 1 de julho e pretende atrair cerca de 220 mil pessoas na cidade. Já em Verona, a Arena receberá o Festival Wind Music Award entre 5 e 6 de junho.

Todas as áreas próximas as regiões onde acontecerão apresentações nas cidades foram blindadas. O plano elaborado pela Polícia e Prefeitura inclui o fechamento do tráfego pelas autoridades municiapais, entradas com detectores de metais, além da presença de outros órgãos de segurança. Em Bolonha, o prefeito da cidade Matteo Piantedosi explicou que a iniciativa tem o objetivo de "tentar evitar todos os momentos previsíveis onde o terrorismo ou algum gesto estúpido pode gerar ou ter consequências dramáticas para os cidadãos, assim como aconteceu em Turim".

Já em Roma, "a cooperação entre o município, a polícia e a prefeitura é muito madura. Roma tem todas as habilidades e experiência para resolver o problema da segurança e pânico, mesmo durante o Festival Estate Romana 2017", afirmou o vice-prefeito Luca Bergamo. "Saberemos como responder a manifestações violentas: esta sempre foi a grande força do evento desde a sua criação", acrescentou Bergamo.

Na região de Modena, a organização, em parceria com o município, irá fornecer ao menos 46 mil vagas para carros, porém é aconselhado que as pessoas usem o trem, já que a estação está a apenas um quilômetro do local do evento. Um dia antes, no entanto, será proibido a circulação de carros próximos a região.

Durante a entrada da população nos locais fechados para os shows, haverá revistas e sistemas eletrônicos para evitar o uso de itens proibidos. São esperados cerca de 1,2 mil agentes de segurança no dia das apresentações e 5,5 mil nas semanas anteriores.

O "Modena Park" ainda irá dispor de 55 câmeras de reconhecimento facial ativa 24 horas por dia e com uma cobertura de 360 graus, além de disponibilizar saídas especiais para evacuação da área em caso de algum incidente.