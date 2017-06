Homem ataca policiais na Catedral de Notre Dame, em Paris

Um tiroteio acaba de ocorrer na região da Catedral de Notre Dame, em Paris. Um homem tentou atacar nesta terça-feira (6) um policial com golpes de martelo, mas os agentes conseguiram parar o suspeito, que foi atingido por um tiro no peito e levado para um hospital.

"Os funcionários da polícia reagiram à ameaça com suas armas, ferindo o agresso no tórax", informou o Ministério do Interior da França. Toda a área de Notre Dame está isolada e, no Twitter, a polícia pediu para as pessoas evitarem o local. "Operação em curso em Notre Dame, evitem a zona", disse o recado na web. A Catedral de Notre Dame está entre os principais pontos turísticos da capital francesa e o incidente ocorre em meio a um clima elevado de tensão na Europa devido aos recentes atentados terroristas na Inglaterra.

A França, por sua vez, foi palco de outros ataques nos últimos dois anos, como a série de atentados em 13 de novembro de 2015 em Paris, a qual deixou 130 mortos. (ANSA)