Filhos de Trump lançam nova rede de hotéis 'low cost'

A Trump Organization, que agora é liderada pelos filhos do presidente Donald Trump, Eric e Donald Trump Jr, lançou uma nova rede de hotéis com apelo "patriótico" e considerada "low cost".

O novo empreendimento da família, batizado de "American Idea", não será formado por empreendimentos de alto luxo, como a rede atual, mas será voltado para um público com menor poder aquisitivo. Os novos hotéis serão três estrelas e a ideia de criar a nova rede veio durante as viagens da campanha presidencial.

Segundo Trump Jr, durante as viagens, eles notaram que havia pouca oferta de empreendimentos do tipo e que "há muitas histórias e cidades" a serem "beneficiadas".

Ainda de acordo com os filhos do magnata, a nova rede ressaltará algumas "tradições" dos Estados Unidos, como as máquinas de Coca-Cola na entrada dos estabelecimentos.

Os primeiros três hotéis serão instalados no Mississipi, estado que deu uma vitória forte para Trump sobre Hillary Clinton: a vantagem do republicano no estado foi de 18%.

A inauguração dos estabelecimentos deve ocorrer em breve, já que eles utilizarão estruturas já prontas de outras redes, que venderam seus prédios aos herdeiros do presidente. (ANSA)