Coalizão internacional ataca forças pró-regime na Síria

A coalizão internacional guiada pelos Estados Unidos bombardeou forças pró-governo na Síria após elas terem ultrapassado uma linha de demarcação nos arredores da base militar de At Tanf, perto da fronteira com Jordânia e Iraque.

"Apesar das advertências precedentes, as forças pró-regime entraram em uma zona de segurança com artilharia, tanques, veículos armados e mais de 60 homens que pretendiam ameaçar a coalizão", diz um comunicado da aliança.

Formada em setembro de 2014, a coalizão inclui 66 países e quatro organizações internacionais e tem o escopo oficial de eliminar o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que controla territórios na Síria e no Iraque.

A aliança também fornece apoio para grupos locais que combatem o EI, como os curdos. O bombardeio contra aliados de Bashar al Assad aconteceu no mesmo dia em que as Forças Democráticas da Síria (FDS), que reúnem diversas milícias do Curdistão, iniciaram uma ofensiva para libertar Raqqa, a "capital" do Estado Islâmico no país árabe.

No início de abril, um ataque aéreo dos Estados Unidos contra a base militar síria de Shayrat, fora do âmbito da coalizão, elevou a tensão com a Rússia, que defende a manutenção do status quo em Damasco.