Cervejaria belga ajudará vítimas de terremotos na Itália

A cervejaria belga Leffe lançou uma edição especial de sua cerveja "Blonde" para arrecadar fundos para a cidade italiana de Norcia, duramente afetada por uma série de terremotos em outubro do ano passado.

A edição "Leffe per Norcia" será vendida apenas na Itália e é a primeira parte de uma iniciativa dos monges norbertinos para ajudar os monges beneditinos italianos a reconstruírem sua igreja em San Benedetto in Monte, que fica nos arredores da cidade, e que foi quase totalmente destruída pelos tremores.

Após essa fase, está prevista a ajuda para a reconstrução da igreja "símbolo" da cidade. A Basílica de San Benedetto, no centro de Norcia, ficou apenas com a fachada em pé após o tremor de 6,5 graus na escala Richter.

De acordo com o anúncio da Leffe, uma das mais antigas cervejarias do mundo, com a mesma receita desde 1240, as 100 mil garrafas da nova edição começarão a ser vendidas ainda em junho.

(ANSA)