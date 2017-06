Burro é jogado vivo a tigres em zoológico chinês

Um vídeo publicado na internet mostra o momento em que um burro é jogado como alimento para tigres no zoológico de Changzhou, leste da China. Nas imagens é possível ver homens vestindo capas vermelhas fazendo o animal descer à força, antes de cair na água do cercado dos felinos.

Desesperado, o burro tenta se agarrar à rampa antes de cair na água e ser atacado pelos animais. Informações divulgadas pela mídia chinesa confirmam que o burro foi atacado pelos tigres e devorado por 30 minutos.

Os funcionários do zoo também teriam tentado jogar uma cabra aos tigres, mas foram interrompidos por visitantes e por seguranças do próprio zoológico, segundo o "South China Morning Post".

Animal ainda tentou se agarrar à rampa antes de cair na água

De acordo com um funcionário do zoológico, o incidente teria sido planejado por um acionista envolvido em uma disputa judicial com a administração do local. A intenção seria roubar alguns dos animais para vendê-los, mas quando os homens de capa vermelha - que teriam sido convocados pelo acionista - foram barrados na saída, decidiram se livrar de um deles atirando-o aos tigres.