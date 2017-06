Após 3 atentados, May pede revisão nos serviços secretos

Após três atentados terem tirado a vida de 34 pessoas sob seu governo, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ordenou uma revisão no modelo de operação dos serviços secretos britânicos.

Dos três terroristas que atacaram a London Bridge, em Londres, no último sábado (3), pelo menos dois já eram conhecidos da Polícia. O britânico de origem paquistanesa Khuram Butt, 27 anos, tinha até aparecido em um documentário sobre o crescimento do jihadismo no país.

Os serviços de inteligência sabiam do risco de radicalização, mas alegam que não tinham evidências de que ele estivesse planejando um atentado. Além disso, as autoridades britânicas haviam sido notificadas pela Itália sobre outro terrorista, o ítalo-marroquino Yousseff Zaghba, 22 anos.

Zaghba fora detido em Bolonha, em 2016, enquanto tentava embarcar para a Turquia apenas com a passagem de ida - a suspeita era de que ele planejasse se juntar a extremistas na Síria. A Polícia italiana não encontrou provas contra ele e o libertou, mas continuou o monitorando de perto.

Quando descobriu que o jovem passava mais tempo na Inglaterra, a Itália alertou Londres sobre sua presença. Em entrevista à emissora "Sky News", May disse esperar que o MI5 faça uma "investigação interna" para esclarecer possíveis falhas na prevenção contra o terrorismo.

O Reino Unido foi palco de três atentados em pouco mais de dois meses. No primeiro, na ponte de Westminster, em Londres, morreram cinco pessoas. O segundo ocorreu em Manchester, após um show de Ariana Grande, e fez 22 vítimas. Já o terceiro, na London Bridge, deixou sete mortos.